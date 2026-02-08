اليوم.. حلمي عبدالباقي يخضع لجلسة تأديب في نقابة الموسيقيين

يتوجه المطرب حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إلى مقر النقابة، بصحبة محاميه فهد مرزوق، عصر اليوم الأحد؛ لحضور مجلس التأديب الذي أحيل له مؤخرًا.

وقال فهد مرزوق محامي حلمي عبدالباقي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "من المقرر توجهنا عصر اليوم الأحد إلى مقر النقابة، لحضور جلسة مجلس التأديب، التي تُعقد في الرابعة عصرا بحضور مستشار منتدب من مجلس الدولة".

كان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أعلن عن إحالة المطرب حلمي عبد الباقي، إلى مجلس التأديب، والتحقيق معه، في ديسمبر الماضي.

كان المطرب حلمي عبد الباقي علق في بيان له، على ما يخص قرار إحالته إلى مجلس التأديب، مؤكدا أنه فوجئ بما نشر، موضحا أنه لم يتم توجيه اتهامات رسمية له، وأكد عدم خضوعه لأي تحقيق، وأن ما يحدث يشير إلى وجود نية مبيتة للإطاحة به، من مجلس النقابة.