إثيوبيا: إريتريا تحتل أراضينا ونطالبها بسحب قواتها فورًا

اتهمت إثيوبيا رسمياً إريتريا باحتلال الأراضي الإثيوبية ودعم الجماعات المسلحة، داعيًة إلى الانسحاب الفوري للقوات الإريترية ووقف التعاون المزعوم مع قوات المتمردين، وذلك وفقاً لبيان من وزارة الخارجية الإثيوبية.

في الرسالة الموجهة إلى وزير خارجية إريتريا، قالت إثيوبيا إن القوات الإريترية احتلت مناطق على طول الحدود المشتركة بين البلدين لفترة طويلة، وزعمت أن أسمرة قدمت "مساعدة ودعماً مادياً مباشراً" للجماعات المسلحة العاملة في إثيوبيا.

وقالت أديس أبابا إن دعواتها المتكررة لاحترام سلامة أراضيها وسيادتها لم تلقَ أي استجابة، مشيرًة أيضاً إلى ما وصفته بأعمال تصعيدية حديثة، بما في ذلك توغلات مزعومة للقوات الإريترية داخل الأراضي الإثيوبية على طول المناطق الحدودية الشمالية الشرقية، ومناورات عسكرية مشتركة مع جماعات متمردة قرب الحدود الشمالية الغربية.

طلبت إثيوبيا رسمياً من إريتريا سحب قواتها فوراً من الأراضي الإثيوبية ووقف جميع أشكال التعاون مع الجماعات المتمردة.

رغم الاتهامات الشديدة، أكدت الرسالة أيضاً على إمكانية إيجاد حل دبلوماسي، وقالت إثيوبيا إن تاريخ الصراع الطويل بين البلدين الجارين يمكن طيه عبر الحوار والتواصل، وأبدت استعدادها للدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن "تسوية شاملة" للقضايا المشتركة، بما في ذلك الشؤون البحرية والوصول إلى البحر عبر ميناء عصب.

أعلنت أديس أبابا أنها ملتزمة ببناء علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون، والتي من شأنها أن تبشر بعهد جديد من السلام والازدهار لكلا الشعبين،لم ترد السلطات الإريترية علنًا على الرسالة.

وقد شهدت العلاقات بين دولتي القرن الأفريقي المتجاورتين تقلبات على مدى عقود، حيث أعقبت فترات التقارب فترات من التوتر المتجدد، لا سيما فيما يتعلق بأمن الحدود والنزاعات الإقليمية.