أول تعليق من كارول سماحة بعد حفل "ليلة الأرز" في موسم الرياض

كتب : نوران أسامة

01:25 م 08/02/2026

كارول سماحة

أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مساء يوم الخميس 5 فبراير، حفلًا كبيرا على خشبة مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السادسة، وجاء الحفل تحت عنوان "ليلة الأرز"، بتنظيم شركة بنش مارك وبرعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

ونشرت كارول سماحة مقطع فيديو تضمن لقطات من الحفل، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بهويتي، كانت وقفة فخر وكانت مسؤولية كبيرة تجاه الأغنية اللبنانية، أعطيتها من قلبي".

وتابعت: "حبيت قدّم مش بس أغنياتي الخاصة، حبيت قدّم صورة شاملة عن الأغنية اللبنانية بتنوّع ألوانها وأنماطها، من الرومانسية للشعبية، من الطرب للدبكة والموال، حاولت اختصر ثقافة وهوية موسيقية عمرها آلاف السنين بساعة واحدة، شكر كبير من القلب لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وشركة بنش مارك على هالاستضافة الراقية والثقة، بشوفكن قريبًا".

وشهد حفل "ليلة الأرز" مشاركة ثلاثة من مطربي الغناء العربي، هم: عاصي الحلاني، كارول سماحة، وراغب علامة، وقدم كل منهم باقة من أشهر أعمالهم التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

