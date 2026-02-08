إعلان

"رمضان بلا صواريخ".. قرار حازم من محافظ المنوفية بحظر الألعاب النارية

كتب : أحمد الباهي

02:11 م 08/02/2026
    منع تداول الألعاب النارية بالمنوفية
    محافظ المنوفية يحظر الألعاب النارية
    حملة تضبط عبوات ألعاب نارية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، القرار رقم "2" لسنة 2026، بحظر تداول أو تخزين أو استخدام الألعاب النارية بجميع أنواعها داخل نطاق المدن والمراكز والقرى، خاصة خلال شهر رمضان، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع المخاطر التي تهدد الأرواح والممتلكات وما تسببه من إزعاج.

وكلف المحافظ مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، لضبط أي تجاوزات ومصادرة المضبوطات.

وفي هذا الإطار، أسفرت حملة تموينية موسعة بمركز أشمون عن ضبط 200 عبوة ألعاب نارية محظور تداولها، مع مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، في خطوة تستهدف حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

