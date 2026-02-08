إعلان

حريق محدود بمطار القاهرة.. وتحقيق للكشف عن الأسباب

كتب : محمد أبو بكر

02:10 م 08/02/2026

مطار القاهرة

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه قد نشب حريق محدود صباح اليوم داخل إحدى الكرفانات الكائنة بمطار القاهرة الدولي.

وعلى الفور، وفق بيان، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحدث، حيث تمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده باستخدام مواد الإطفاء الرغوية، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة، دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

هذا وقد انتقل فريق من المعمل الجنائي للمعاينة، وتم فتح تحقيق فني للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة.

