حريق محدود بمطار القاهرة.. وتحقيق للكشف عن الأسباب

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه قد نشب حريق محدود صباح اليوم داخل إحدى الكرفانات الكائنة بمطار القاهرة الدولي.

وعلى الفور، وفق بيان، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحدث، حيث تمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده باستخدام مواد الإطفاء الرغوية، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة، دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

هذا وقد انتقل فريق من المعمل الجنائي للمعاينة، وتم فتح تحقيق فني للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة.

اقرأ أيضًا:

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

إلكترونيًا.. 5 مستندات مطلوبة لتغيير نشاط عداد الكهرباء من منزلي إلى تجاري

اليوم.. 3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون معرض السلع الغذائية بباب الشعرية