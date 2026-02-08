إعلان

تغنيه إليسا.. تفاصيل أغنية تتر مسلسل "على قد الحب" في رمضان 2026

كتب : منى الموجي

10:39 ص 08/02/2026 تعديل في 01:24 م

على قد الحب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "على قد الحب"، عن اختيارها النجمة اللبنانية إليسا، لتغني أغنية تتر العمل الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

التتر من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، فيما تتولى شركة craftmedia لحمدي بدر التوزيع الخارجي للأغنية، وهي من إنتاج s productions لسالي والي & craft media، ويتكون المسلسل من 30 حلقة.

ويضم فريق عمل أغنية التتر كل من تسجيل وهندسة صوت إيلي بربر، جيتار شريف فهمي، "باص جيتار" سيكا، صولو كمان محمد علي، مكساچ وماستر نادر حمدي، إدارة إنتاج رامز سليمان.

مسلسل "على قد الحب" بطولة شريف سلامة، نيللي كريم، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

مسلسل على قد الحب دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 تتر مسلسل على قد الحب نيللي كريم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضربة للزمالك.. غياب 12 لاعبا قبل موقعة زيسكو الزامبي
رياضة محلية

ضربة للزمالك.. غياب 12 لاعبا قبل موقعة زيسكو الزامبي
لضبط الأسعار قبل رمضان.. اتفاق ثلاثي لاستيراد دواجن مجمدة -تفاصيل
أخبار مصر

لضبط الأسعار قبل رمضان.. اتفاق ثلاثي لاستيراد دواجن مجمدة -تفاصيل
حريق محدود بمطار القاهرة.. وتحقيق للكشف عن الأسباب
أخبار مصر

حريق محدود بمطار القاهرة.. وتحقيق للكشف عن الأسباب
حدث فلكي نادر.. تراجع عطارد وتأثيره على الأبراج والعالم
علاقات

حدث فلكي نادر.. تراجع عطارد وتأثيره على الأبراج والعالم

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية
نصائح طبية

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟