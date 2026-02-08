تغنيه إليسا.. تفاصيل أغنية تتر مسلسل "على قد الحب" في رمضان 2026

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "على قد الحب"، عن اختيارها النجمة اللبنانية إليسا، لتغني أغنية تتر العمل الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

التتر من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، فيما تتولى شركة craftmedia لحمدي بدر التوزيع الخارجي للأغنية، وهي من إنتاج s productions لسالي والي & craft media، ويتكون المسلسل من 30 حلقة.

ويضم فريق عمل أغنية التتر كل من تسجيل وهندسة صوت إيلي بربر، جيتار شريف فهمي، "باص جيتار" سيكا، صولو كمان محمد علي، مكساچ وماستر نادر حمدي، إدارة إنتاج رامز سليمان.

مسلسل "على قد الحب" بطولة شريف سلامة، نيللي كريم، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.