داخل الجيم.. أحمد الفيشاوي يؤدي تمارين رياضية قاسية (ًصور)

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو جديد عبر صفحته على موقع "انستجرام"، في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

ظهر الفيشاوي داخل الجيم وهو يؤدي عدد من التمارين الرياضية، وحاز الفيديو على إعجاب الجمهور والمتابعين.

الظهور الأخير للفنان أحمد الفيشاوي على شاشة السينما

كان الظهور الأخير للفنان أحمد الفيشاوي على شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة" عام 2025 بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

أعمال ينتظر عرضها أحمد الفيشاوي قريبا

ينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلم "سفاح التجمع" وتدور أحداثه حول أحداث حقيقية عن سفاح التجمع وقتله العديد من الفتيات حتى محاكمته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من فاتن سعيد، دنيا سامي، سينثيا خليفة، صابرين، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

