باربي.. بسنت شوقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور بإطلالة وردية

خطفت الفنانة بسنت شوقي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت بسنت متابعيها صورتين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وناعمة، إذ ارتدت فستانًا ورديا لامعا، ونسقته مع مكياج هادئ بدرجات وردية، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع إكسسوارات بسيطة.

ولاقى ظهورها تفاعلًا كبيرًا من جمهورها ومحبيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "باربي"، "حلوة من جوة ومن برة"، "عسولة"، "قمراية".

ويُذكر أن الفنانة بسنت شوقي تشارك في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "الكينج"، وتجسد شخصية "مريم الصياد"، ويشارك في بطولة العمل كل من محمد عادل إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، حجاج عبدالعظيم، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

