"خناقات" وغرامات وعقوبات أشعلت كواليس مسلسلات رمضان 2026

طاردت الأزمات عدداً من الأعمال الدرامية المقرر عرضها في رمضان 2026 وتنوعت ما بين حوادث في مواقع التصوير، ونزاعات قضائية، إلى جانب قرارات نقابية صارمة، وهو ما أشعل الجدل حولها، مع اقتراب موعد انطلاق الماراثون الرمضاني.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي، أبرز الأزمات التي هزت مواقع تصوير مسلسلات رمضان 2026..

هجوم مها نصار

أشعلت الفنانة مها نصار الجدل حول الخلافات داخل كواليس مسلسل "مناعة"، بعدما نشرت عبر صفحتها في "إنستجرام" منشوراً شهد عدة تعديلات قبل حذفه، قالت فيه: "ممكن أسامحك على سواد قلبك، لكن تتطاولي عليا وتردحيلي قدام الناس.. مستحيل أسامحك أبداً مهما كانت النتيجة".

وأضافت: "بقالي أكتر من شهرين ساكتة والكل عمل نفسه مش واخد باله.. أنا جاية أعمل حاجة بحبها ومش مضطرة أنزل من نفسي أبداً".

وفي تعديل لاحق للمنشور، وجهت رسالة مباشرة إلى بطلة المسلسل الفنانة هند صبري قائلة: "وياريت يا هند تبطلي تعملي حملات عليا أنا وهدى لأن هدى مش طرف في المشكلة".

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، نفت الفنانة ميمي جمال ما تردد عن حذف صورتها من البوستر الرسمي، مؤكدة أن كل ما يثار حول هذا الأمر "شائعات لا أساس لها من الصحة".

"الكينج" ينجو من الحريق

شهد محيط موقع تصوير مسلسل "الكينج"، بطولة الفنان محمد عادل إمام، نشوب حريق أثار حالة من الذعر داخل الكواليس.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية بين طاقم العمل، لكنه تسبب في خسائر مادية، وتوقف التصوير لفترة، قبل أن يتم استئنافه مجدداً.

أزمة "عاليا" والقضاء

دخلت الفنانة غادة عبدالرازق في نزاع قضائي مع الشركة المنتجة لمسلسلها الجديد "عاليا"، حيث تقدمت بطلب رسمي لنقابة المهن التمثيلية لمنع إصدار تصاريح تصوير العمل أو عرضه، مما أدى إلى توقف التصوير مؤقتاً في انتظار الفصل في الخلاف القائم.

"قطر صغنطوط" والحجز على المنتج

واجه مسلسل "قطر صغنطوط" للنجم محمد رجب أزمات متكررة؛ بدأت باعتذار الفنانة رنا رئيس عن المشاركة في العمل، في اللحظات الأخيرة، وصولاً إلى صدور حكم قضائي ضد منتجه ممدوح شاهين بالحجز على أمواله في البنوك، لصالح الفنان خالد الصاوي.

إيقاف "روح OFF" بسبب "أم جاسر"

أصدرت نقابة المهن التمثيلية قراراً نهائياً بإيقاف تصوير مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه، بسبب مشاركة البلوجر المعروفة باسم "أم جاسر" دون الحصول على التصاريح النقابية اللازمة لمزاولة مهنة التمثيل.

غرامة المليون جنيه في "نون النسوة"

تورط مسلسل "نون النسوة"، بطولة الفنانة مي كساب، في أزمة نقابية كبرى بعد مشاركة البلوجر هايدي كامل في تصوير مشاهد بالعمل دون تصريح.

وأصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قراراً بتغريم الشركة المنتجة مليون جنيه، وهو ما دفع الشركة لحذف كافة مشاهد البلوجر نهائياً من العمل لتفادي قرار المنع من العرض.