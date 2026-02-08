رمضان 2026.. سلمى أبو ضيف تروج لمسلسلها "عرض وطلب"

روجت الفنانة سلمى أبو ضيف لمسلسلها "عرض وطلب"، الذي تشارك به ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت سلمى الملصقات الدعائية الفردية الخاصة بالعمل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كان من دواعي سروري العمل مع كل هذه المواهب الرائعة بتوجيه من المايسترو عمرو موسى".

ويشارك في بطولة مسلسل "عرض وطلب" نخبة من النجوم، منهم: علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، محمد حاتم، علاء مرسي، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

