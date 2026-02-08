لضبط الأسعار قبل رمضان.. اتفاق ثلاثي لاستيراد دواجن مجمدة -تفاصيل

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا ثلاثيًّا، في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الثلاث؛ في إطار استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب الموسم الذي يشهد تزايدًا ملحوظًا في الطلب على عدد من السلع الغذائية الأساسية؛ وفي مقدمتها الدواجن.

يأتي هذا الاجتماع في سياق التعاون المؤسسي بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، باعتبارها تشكل مثلث الأمن الغذائي في مصر؛ بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز المعروض من السلع الغذائية، وضبط حركة الأسواق، خصوصًا خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، إلى جانب مجزَّآت الدواجن (الأوراك والصدور)، من عدة دول؛ بما يضمن تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلعة، وبما يُسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلية.

ومن المقرر وصول الشحنات الأولى قبل شهر رمضان المبارك؛ تمهيدًا لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال شبكة المنافذ التابعة للجهات الثلاث، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، والتي تغطي مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك معارض أهلًا رمضان، بما يضمن سهولة الوصول إلى السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وتحقيق التوازن في الأسواق، والمساهمة في استقرار الأسعار، وضمان إتاحة السلع بالكميات المناسبة خلال شهر رمضان وما بعده.

وأكدت الجهات الثلاث استمرار التنسيق والمتابعة الدورية خلال المرحلة المقبلة؛ لضمان سرعة ضخ الكميات المتفق عليها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية لزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يحقق استقرار الأسواق ويعزز منظومة الأمن الغذائي للدولة.

