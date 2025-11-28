"بعد الهجوم عليه".. عمرو أديب يدافع عن فيلم "الست"

علق الإعلامي عمرو أديب على الانتقادات التي طالت الإعلان الرسمي لفيلم "الست"، الذي طرح منذ ساعات استعدادا لعرضه في السينمات مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ورد عمرو أديب على انتقادات البعض على الإعلان وظهور النجمة منى زكي في دور كوكب الشرق أم كلثوم.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على "X": "محدش شاف الفيلم محدش شاف الأداء ومن امتى لازم الممثل يبقى شبه الشخصيه التاريخيه اللى بيجسدها، اكيد منى زكى الموهوبة حطت مجهود كبير فى شخصية كوكب الشرق ، استنوا الاول اتفرجوا وبعدين يا سيدى انت حر لكن هجوم قبل الفرجه دي حاجه جديده لنج !".

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

