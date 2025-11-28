علقت لي لي أحمد حلمي على فيلم والدتها منى زكي المرتقب "الست"، وتجسد خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم والمقرر عرضه بالسينمات مطلع شهر ديسمبر المقبل.

أعادت لي لي نشر بوستر الفيلم على انستجرام وكتبت: "لا أستطيع الانتظار".

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

آخر مشاركات منى زكي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات منى زكي السينمائية بفيلم "رحلة 404" عام 2024.

تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفرها إلى (مكة) لأداء فريضة الحج، تتورط (غادة) في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مالي كبير، وتتوالى الأحداث.

وشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

أفلام تنتظر عرضها منى زكي قريبا

تنتظر منى زكي عرض فيلم "الجواهرجي" بطولة الفنان محمد هنيدي.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

