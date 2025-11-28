خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان أحمر قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة أوي، عسل، أحلى واحدة، إطلالة روعة، يسعدني الطلة دي، جمالك، قمر لندن كلها".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش السينمائية فيلم "الدشاش" الذي شاركها في بطولته محمد سعد، زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، وآخرين، ومن تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.