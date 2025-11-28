سلاف فواخرجي تشيد بمسلسل كارثة طبيعية

أشادت الفنانة سلاف فواخرجي بمسلسل "كارثة طبيعية" الذي انتهى عرضه مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة وسط إشادة الجمهور والنقاد.

نشرت سلاف، صورا من كواليس المسلسل عبر صفحتها على فيسبوك، وعلقت: "إيه الروعة والحلاوة دي كلها، شكرا لصناع مسلسل كارثة طبيعية، وجعتونا وأمتعتونا بجد".

كواليس مسلسل "كارثة طبيعية"

تدور أحداث كارثة طبيعية حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة لعائلته.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبورية، حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج حسم حامد.

آخر أعمال سلاف فواخرجي الفنية

كانت آخر مشاركات سلاف فواخرجي في الدراما التلفزيونية بالمسلسل السوري "ليالي روكسي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور الأحداث حول كواليس صناعة أول فيلم سينمائي سوري في عام 1928، والصعوبات التي أحاطت به، كما يسلط الضوء على العديد من جوانب الحياة في تلك الفترة، خاصة مع وجود الاستعمار الفرنسي في سوريا.

