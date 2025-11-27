آسر ياسين يحتفل بجائزة "أفضل ممثل" من مهرجان ضيافة:"كل تكريم بعتبره انتصار"

كشفت الفنانة نسرين طافش، عن استمتاعها بأجواء الكريسماس أثناء وجودها في لندن.

ونشرت نسرين، صورا ومقاطع فيديوهات وهي تتجول في شوارع لندن، عبر حسابها على إنستجرام، وكانت الشوارع مزينة بزينة أعياد الميلاد.

آخر مشاركات نسرين طافش في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات نسرين طافش بمسلسل "أسود باهت" وسط نخبة من نجوم الدراما هم سهر الصايغ، محمد مهران، ضياء عبد الخالق، محمد غنيم، تأليف أحمد صبحي وإسلام شتا واخرون، إخراج ممدوح زكي.

يُقدم المسلسل 3 حكايات منفصلة، تحتوي كل حكاية 5 حلقات، وتدور أحداثها حول جريمة غامضة تحتاج حلًا. تبدأ معها سلسلة من التحقيقات التي تكشف عن أسرار وتفاصيل غامضة وصادمة، وعلاقات إنسانية متشابكة.

آخر مشاركات نسرين طافش على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات نسرين طافش السينمائية بفيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

