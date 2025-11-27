إعلان

وفاة الفنانة بشرى محمد بعد صراع مع المرض

كتب : نوران أسامة

02:39 م 27/11/2025
    وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد
    رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض
    وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد
    الفنانة بشرى محمد

أعلن ماهر الهمامي، نقيب المهن الموسيقية بتونس، اليوم الخميس، عن وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد.

وسيطرت حالة من الحزن بين جمهور الفنانة الشابة بشرى محمد، وحرص قطاع كبير من الجمهور على نعيها

وعانت بشرى محمد منذ عام ونصف، من مرض السرطان، ورغم مرضها لم تتوقف عن نشاطها الفني

وقدمت بشرى محمد خلال مشوارها الفني عددا من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا منها، "مو مشكلة"، "ما تبيني"

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد

