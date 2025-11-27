بعد الإفراج عنها.. 15 صورة جمعت أم مكة بنجوم الفن

"ربنا ما يحرم أم من عيالها".. أول ظهور لـ أم مكة بعد الإفراج عنها

أعلن ماهر الهمامي، نقيب المهن الموسيقية بتونس، اليوم الخميس، عن وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد.

وسيطرت حالة من الحزن بين جمهور الفنانة الشابة بشرى محمد، وحرص قطاع كبير من الجمهور على نعيها

وعانت بشرى محمد منذ عام ونصف، من مرض السرطان، ورغم مرضها لم تتوقف عن نشاطها الفني

وقدمت بشرى محمد خلال مشوارها الفني عددا من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا منها، "مو مشكلة"، "ما تبيني"

اقرأ أيضًا:

بعد تصدرها التريند.. 20 صورة لجهاد حسام الدين بطلة مسلسل "كارثة طبيعية"





شيرين عبدالوهاب تجدد اتهاماتها لمدير حساباتها بمواقع التواصل.. ومحاميه يتوعدها



