تصدر مسلسل "كارثة طبيعية" تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقتين التاسعة والأخيرة عبر منصة "Watch It"، وهو من بطولة الفنانة الشابة جهاد حسام الدين والفنان محمد سلام.

وفي هذا السياق، يعرض لكم مصراوي 20 صورة لبطلة العمل جهاد حسام الدين.

يُذكر أن مسلسل كارثة طبيعية حقق نجاحا كبيرًا منذ بداية عرضه، ونال إعجاب الجمهور، كما واصل تصدره محركات البحث، والمسلسل من بطولة: محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العيلي، أمجد عابد، هايدي عبد الخالق، ومهرة مدحت.

