بعد تصدرها التريند.. 20 صورة لجهاد حسام الدين بطلة مسلسل "كارثة طبيعية"

كتب : نوران أسامة

01:40 م 27/11/2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    جهاد حسام الدين ومحمد سلام من كواليس مسلسل كارثة طبيعية
  • عرض 23 صورة
    جهاد حسام الدين من مسلسل كارثة طبيعية
  • عرض 23 صورة
    جهاد حسام الدين على الريد كاربيد
  • عرض 23 صورة
    جهاد حسام الدين بفستان أحمر أنيق
  • عرض 23 صورة
    جهاد حسام الدين بفستان أحمر أنيق_17
  • عرض 23 صورة
    جهاد حسام الدين بطلة مسلسل كارثة طبيعية
  • عرض 23 صورة
    جهاد حسام الدين والفنان محمد سلام من كواليس مسلسل كارثة طبيعية
  • عرض 23 صورة
    جهاد حسام الدين بدون مكياج
  • عرض 23 صورة
    جهاد حسام الدين بإطلالة مميزة
  • عرض 23 صورة
    جهاد حسام الدين من مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    بطلة مسلسل كارثة طبيعية
  • عرض 23 صورة
    جهاد حسام الدين بطلة كارثة طبيعية
  • عرض 23 صورة
    الفنانة جهاد حسام الدين
  • عرض 23 صورة
    الفنانة جهاد حسام الدين_9
  • عرض 23 صورة
    الفنانة جهاد حسام الدين بإطلالةى أنيقة
  • عرض 23 صورة
    الفنانة جهاد حسام الدين بإطلالة أنيقة
  • عرض 23 صورة
    الفنانة الشابة جهاد حسام الدين
  • عرض 23 صورة
    الفنانة الشابة جهاد حسام الدين من مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    إطلالة الفنانة جهاد حسام الدين من مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    بطلة مسلسل كارثة طبيعية بإطلالة جريئة
  • عرض 23 صورة
    الفنانة الشابة جهاد حسام الدين بطلة مسلسل كارثة طبيعية
  • عرض 23 صورة
    الفنانة الشابة جهاد حسام الدين بطلة مسلسل كارثة طبيعية_2

تصدر مسلسل "كارثة طبيعية" تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقتين التاسعة والأخيرة عبر منصة "Watch It"، وهو من بطولة الفنانة الشابة جهاد حسام الدين والفنان محمد سلام.

وفي هذا السياق، يعرض لكم مصراوي 20 صورة لبطلة العمل جهاد حسام الدين.

يُذكر أن مسلسل كارثة طبيعية حقق نجاحا كبيرًا منذ بداية عرضه، ونال إعجاب الجمهور، كما واصل تصدره محركات البحث، والمسلسل من بطولة: محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العيلي، أمجد عابد، هايدي عبد الخالق، ومهرة مدحت.

جهاد حسام الدين مسلسل كارثة طبيعية محمد سلام

3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب