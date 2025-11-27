إعلان

شيرين عبدالوهاب تجدد اتهاماتها لمدير حساباتها بمواقع التواصل.. ومحاميه يتوعدها

كتب : مصطفى حمزة

01:35 م 27/11/2025

شيرين عبدالوهاب

أشعلت المطربة شيرين عبدالوهاب، مجددا الأزمة الساخنة بينها وبين المدير السابق لحساباتها في مواقع التواصل، وذلك بعد الإعلان عن عدم إمتلاكها لحساباتها في مواقع فيسبوك، و إكس" وتيليجرام.

ونشرت شيرين عبدالوهاب، تنويه عبر صفحة تابعة لها في موقع " إنستجرام"، وكتبت: "تنويه بسيط لكل محبي صوت مصر شيرين عبدالوهاب، هي حالياً لا تملك من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي سوى إنستجرام، وتطبيق فيسبوك فقط".

وأوضحت: "بسبب إنه تم الإستيلاء على قناتها الخاصة على يوتيوب وبيع قناتها على تطبيق تيليجرام، وإزالة العلامة الزرقاء من حسابها في تطبيق x والاستيلاء عليه، حالياً مسؤول الحسابات يتم التحقيق معه، وتم التحفظ على الحسابات لدى الجهات المختصة لحين البث في القضية التي يترافع فيها المستشار ياسر قنطوش".

وأضافت الصفحة: "النجمة شيرين ستتواصل من مع جمهورها من خلال فيسبوك، وإنستجرام، فقط لحين عودة باقي الحسابات في الأشهر القادمة بعد النطق بالحكم".

وعلق فهد مرزوق، محامي يوسف سرور، المدير السابق لحسابات المطربة شيرين عبد الوهاب، في تصريح خاص لمصراوي، على ما يثار.

وقال: "أولا فيما يخص التحقيقات الجارية في نيابة البساتين، تم التحقيق مع موكلي وبحضوري منذ فترة، وتم صرفه دون طلب أي ضمانات، ودون اتهام صريح".

وأضاف: "ونفى موكلي كل ادعاءات المطربة، وأكد وجود سوء القصد من وراء البلاغ، مع التمسك بكامل حقوقه للرجوع على المدعية بكل الطرق المدنية و الجنائية".

يذكر أن محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، قدم عدة بلاغات ضد يوسف سرور المدير السابق لحسابات المطربة في مواقع التواصل الإجتماعي، وشقيقها محمد عبدالوهاب.

شيرين عبدالوهاب فيسبوك إنستجرام مواقع التواصل الاجتماعي

