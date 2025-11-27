محمد صبحي يحصل على وسام التفرد في الإبداع الثقافي من اتحاد المبدعين العرب

أعلنت الفنانة يسرا عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026 مع المخرج عبد العزيز النجار، وذلك بعد اعتذار المخرج رامي إمام عن تقديم المشروع دون الكشف عن طبيعة العمل أو تفاصيله.

وقالت يسرا، خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي: "لحد دلوقتي مابدأتش فيه، ولما أبتدي شغل إن شاء الله هعلن عنه، حضرت حاجات كتير تخص العمل مش بس قراءة السيناريو، ورامي إمام اعتذر عنه، لكن معايا عبد العزيز النجار، مخرج جميل وحبيت أعماله ومتحمسة للتعاون معاه".

وكانت يسرا قد أثارت الجدل خلال الساعات الماضية عقب تداول تصريحات منسوبة لها بشأن علاقتها بالمخرج الراحل يوسف شاهين، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

