بعد تعافيه من وعكته الصحية.. إلهام شاهين توجه نصيحة لـ محمد صبحي

حرصت النجمة إلهام شاهين على دعم النجم محمد صبحي بعد تعافيه من وعكته الصحية التي ألمت به مؤخرًا، ودخل على إثرها المستشفى.

ونشرت إلهام صورة تجمعه بـ محمد صبحي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "شكرا لأنك دائما تشرف مصر وإسم الفن المصرى .. بحبك من كل قلبي يا أستاذى وصديقي، وأتمنى لك كل الخير، وأهم شئ تاخد بالك من صحتك .. ربنا يوفقك و يحافظ عليك من كل شر يا رب".

ووجهت إلهام التهنئة لـ صبحي، بمناسبة حصوله على جائزة صبحى وسام التفرد فى الإبداع الفنى من إتحاد المبدعين العرب التابع للأمم المتحد، وكتبت: "مبروك لأستاذي و صديقي الغالي جدا الفنان الكبير محمد صبحي، شكرا لأنك قدمت فن تنويري محترم و ممتع للفكر والعقل و الوجدان، شكرا لأنك أسعدت جمهورك بفنك الراقي الجميل، شكرا لأن مسرحك يعطينا دروس و يعلمنا قيم إنسانية وفنية هامة، و يضحكنا من قلبنا، و يبكينا أحيانا على أحوالنا، لعلنا نستطيع نتغير للأفضل بالعلم و العمل و الإنسانية.

يذكر أن محمد صبحي تعرض لوعكة صحية مؤلمة الشهر الماضي، دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس في المخ يعيش داخله 14 يومًا، حتى تعافى بعد حصوله على العلاج اللازم.

خضع محمد صبحي، الأيام الماضية للعلاج في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات قبل نقله إلى غرفة عادية، إثر معاناته من أزمة صحية.

ووجه "صبحي" بعد تعافيه من الأزمة الصحية، رسالة شكر إلى نقابة المهن التمثيلية بعد ترشيحه للفوز بجائزة الدولة التقديرية.

