التذكرة وصلت 10 آلاف جنيه.. تفاصيل أولى حفلات تامر حسني بعد جراحة الكلى

كتب : مصطفى حمزة

02:56 م 26/11/2025
    الفنان تامر حسني
    تامر حسني في حفل بورتو العين السخنة
    تامر حسني في حفل بورتو العين السخنة
    تامر حسني
    حفل تامر حسني

تعاقد النجم تامر حسني، على تقديم أول حفل له، عقب خضوعه لجراحة في الكلى، خلال تواجده في ألمانيا.


ويقدم تامر حسني، الحفل في قصر عابدين، مساء السبت الموافق 20 ديسمبر المقبل.


وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 2500، و 3500، و5000 ، 6500، و 8000، و 10000 جنيه.

ويخضع تامر حسني للعلاج في منزله عقب عودته إلى مصر، وذلك بعد خضوعه خلال تواجده في ألمانيا، لجراحة استئصال جزئي من الكلى.

تامر بالمستشفى

