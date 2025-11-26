تعاقد النجم تامر حسني، على تقديم أول حفل له، عقب خضوعه لجراحة في الكلى، خلال تواجده في ألمانيا.



ويقدم تامر حسني، الحفل في قصر عابدين، مساء السبت الموافق 20 ديسمبر المقبل.



وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 2500، و 3500، و5000 ، 6500، و 8000، و 10000 جنيه.



ويخضع تامر حسني للعلاج في منزله عقب عودته إلى مصر، وذلك بعد خضوعه خلال تواجده في ألمانيا، لجراحة استئصال جزئي من الكلى.