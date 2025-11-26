مصطفى غريب ضيف حلقة "أبلة فاهيتا" على MBC مصر

روّجت قناة MBC مصر لحلقة جديدة من برنامج "أبلة فاهيتا" التي يشارك فيها الفنان مصطفى غريب، والمقرر عرضها يوم السبت المقبل.

ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورًا من كواليس الحلقة، وعلّقت: "من كواليس حلقة السبت القادم… النجم مصطفى غريب في مواجهة الأبلة".

ومن المقرر عرض الحلقة يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

