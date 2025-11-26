إعلان

مصطفى غريب ضيف حلقة "أبلة فاهيتا" على MBC مصر

كتب : سهيلة أسامة

02:02 م 26/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كواليس حلقة مصطفى غريب مع أبلة فاهيتا (3)
  • عرض 4 صورة
    كواليس حلقة مصطفى غريب مع أبلة فاهيتا (1)
  • عرض 4 صورة
    كواليس حلقة مصطفى غريب مع أبلة فاهيتا (2)

روّجت قناة MBC مصر لحلقة جديدة من برنامج "أبلة فاهيتا" التي يشارك فيها الفنان مصطفى غريب، والمقرر عرضها يوم السبت المقبل.

ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورًا من كواليس الحلقة، وعلّقت: "من كواليس حلقة السبت القادم… النجم مصطفى غريب في مواجهة الأبلة".

ومن المقرر عرض الحلقة يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مصطفى غريب أبلة فاهيتا MBC مصر

