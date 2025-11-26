يخضع الفنان ماهر محمود إسماعيل، للعلاج في منزله إثر معاناته من متحور كورونا.

وكشف ماهر محمود إسماعيل، تفاصيل حالته، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "ربي أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وأنت أَرْحَمُ الرَّاحِمِين، من يوم الجمعة وأنا راقد في البيت بسبب متحور كورونا دون سابق إنذار، أول مرة في حياتي أشوف حاجة بالشكل ده".

وتابع: "أول ما جاتلي افتكرتوا تسمم، أعراض متتالية سريعة مؤلمة، وجع بطن حاد برودة سخونة ترجيع، إغماءات، صعوبة في التنفس والكلام وجع غير طبيعي في الجسم، حاولت اقوم وقعت مغمي عليا واتخبطت في جنبي فأصبت بكدمات صعبة في ضلوعي وجنبي وقدمي".

وأوضح ماهر: "ومع العلاج في أول يومين كل مرة أقوم فيها بمساعدة اللي حواليا يغمي عليا، وأفقد الوعي ولما أفوق أبقى مش مستوعب إيه اللي حصل لشوية من الوقت، مش بخوفكم ولا عايز أخوف حد، بس خلي بالكم واحتاطوا شوفوا الفيديوهات اللي بتوعي في الموضوع ده من دكاترة فاهمين عشان الهبد كتير".

واختتم حديثه قائلا: "يارب ربنا يحفظكوا ويحفظ ولادنا، والناس الكبيرة في السن، لأنه في الحقيقة فوق طاقة الاحتمال وكان مغيثي هو الله، ربنا يحفظكم ويحفظ بلادنا وأولادنا، ودعواتكم اللهم اشف كل مريض وجنبنا الشر كله يارب".

وشارك الفنان ماهر محمود إسماعيل، في أكثر من عرض مسرحي، ومنها "طقوس العودة"، وأوبريت "ابن عربي"، وقام بغناء تتر مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، والتى يحمل اسم "ضعاف النفس" هي من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبرى.