بالصور.. ياسمين صبري تمارس الرياضة.. ومي عز الدين تمازحها

كتب : نوران أسامة

12:37 م 26/11/2025

ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها أحدث صور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة رياضية أثناء ممارستها التمارين.

وتفاعلت الفنانة مي عز الدين مع الصور بطريقة طريفة، حيث علّقت مازحة: "مش كنتي تقوليلي؟ ده أنا بعملها كل يوم، كنا عملناها مع بعض".

ولاقت الصور إعجاب متابعي ياسمين الذين انهالت تعليقاتهم عليها، وجاء أبرزها: "يا سلام على المرونة"، "إيه القمر ده ما شاء الله"، "الرشاقة كلها"، "عسل"، "شاطرة جدًا".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد أشادت مؤخرًا ببرنامج "دولة التلاوة" لاكتشاف المواهب القرآنية الشابة، وكتبت عبر حسابها على موقع "X": "الله على أصواتك يا مصر، الله على ولادك يا مصر، بعض القارئين أصواتهم علاج وراحة نفسية، تقشعر لها الأبدان. برنامج دولة التلاوة".

ياسمين صبري ممارسة الرياضة مي عز الدين

