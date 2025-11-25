أشرف زكي ومنى عبد الغني.. 15 صورة للنجوم في عزاء الإعلامية ميرفت سلامة

يسرا وصابرين وإلهام شاهين.. 20 صورة لنجوم الفن في افتتاح مهرجان شرم الشيخ

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، عزاء الإعلامية ميرفت سلامة، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، مدينة السادس من أكتوبر، التي توفيت يوم الأحد الماضي.

شهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الإعلام والفن لتقديم التعازي والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة.

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في ميرفت سلامة

وقدم واجب العزاء، الفنانة نهلة سلامة، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب، والفنانة وفاء عامر، والفنانة والإعلامية منى عبد الغنى، والإعلامية سوزان حسن، وغيرهم من النجوم والمشاهير.

حرصت الفنانة نهلة سلامة على نعي عمتها الإعلامية ميرفت سلامة ، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، وكتبت: "عمتي الاعلامية القديرة ميرفت سلامه الله يرحمها ويغفر لها هتوحشيني يا حبيبتي".

توفيت الإعلامية ميرفت سلامة الأحدالماضي، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة عن عمر 76 عاما بعد صراع مع سرطان الكبد.

تدهورت الحالة الصحية لـ ميرفت سلامة خلال الأسابيع الماضية بشكل خطير، الأمر الذي استدعى حجزها بالعناية المركزة داخل المستشفى، لكنها توفيت.

وقدمت ميرفت سلامة عددًا من البرامج الثقافية والاجتماعية والمخصصة للطفل، على التلفزيون المصري، لعل أهمها برنامج "تياترو" الذي اهتم بعرض المسرحيات والترويج للأعمال المسرحية.

