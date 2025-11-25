إعلان

بدء تصوير مسلسل "وننسى اللي كان" رمضان 2026 بطولة ياسمين عبد العزيز (صور)

كتب : معتز عباس

06:40 م 25/11/2025
    ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وعمرو محمود ياسين وابطال وصناع مسلسل وننسى اللي كان (2)
    ياسمين عبدالعزيز تعلن بدء تصوير مسلسل وننسى اللي كان (2)
    ياسمين عبدالعزيز تعلن بدء تصوير مسلسل وننسى اللي كان (1)
    ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وعمرو محمود ياسين قبل بدء تصوير مسلسل وننسى اللي كان

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز انطلاق تصوير مسلسل وننسى اللي كان رمضان 2026.


ونشرت ياسمين صورًا مع أبطال وصناع العمل الدرامي، الفنان كريم فهمي، والمخرج عمرو محمود ياسين، أثناء الاحتفال ببدء تصوير المسلسل.


وكتبت ياسمين تعليقا على الصور، عبر موقع "انستجرام": "⁨ بسم الله توكلنا على الله التوفيق من عندك يارب .. مسلسل وننسى اللي كان رمضان ٢٠٢٦ علي ان شاء الله على قناة ام بي سي".


يذكر أن آخر مشاركات كريم فهمي وياسمين عبد العزيز كانت في مسلسل "وتقابل حبيب" موسم دراما رمضان 2025.


ويشارك كريم فهمي ببطولة فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط عدد من نجوم السينما المصرية ويعرض حاليا بدور العرض السينمائي.


مسلسل وننسى اللي كان رمضان 2026 ياسمين عبد العزيز كريم فهمي

