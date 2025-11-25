إعلان

بالصور| مروة الأزلي تتألق بفستان مكشوف خلال رحلتها الصيفية

كتب : سهيلة أسامة

04:23 م 25/11/2025
شاركت الفنانة مروة الأزلي جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال رحلتها في منطقة سهل حشيش.

وظهرت مروة في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا مكشوف الظهر مع فتحة ساق جريئة، ما لفت أنظار متابعيها.

وحازت الصور على تفاعل كبير من محبيها، الذين أعربوا عن إعجابهم بإطلالتها الجريئة.

كانت آخر مشاركات مروة الأزلي الفنية بالمسلسل الإماراتي "وش السعد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

مروة الأزلي فستان مروة الأزلي اطلالة مروة الأزلي

