إعلان

بعد تعافيه.. أول ظهور للفنان محمد صبحي مع لميس الحديدي

كتب : سهيلة أسامة

02:02 م 25/11/2025

الفنان محمد صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحل النجم محمد صبحي ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي اليوم في برنامجها "الصورة"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بعد تعافيه من وعكته الصحية

ونشرت لميس الحديدي عبر حسابها على "فيسبوك" صورًا من كواليس الحلقة، وعلّقت: "بعد تعافيه من وعكته الصحية.. انتظروا الفنان الكبير محمد صبحي في أول حوار تليفزيوني له اليوم مع لميس الحديدي في الساعة التاسعة مساءً".

ومن المقرر أن يتحدث صبحي خلال اللقاء عن أزمته الصحية، بالإضافة إلى مشواره الفني وتفاصيل خاصة من حياته الشخصية والمهنية.

اقرأ أيضًا:

ماذا قال فضل شاكر عن 4 تهم يحاكم بسببها بالمحكمة العسكرية اليوم؟

أحدث جلسة تصوير لـ ندى موسى تخطف بها الأنظار (صور)

محمد صبحي لميس الحديدي برنامجها الصورة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة