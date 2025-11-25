بعد تعافيه.. أول ظهور للفنان محمد صبحي مع لميس الحديدي

يحل النجم محمد صبحي ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي اليوم في برنامجها "الصورة"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بعد تعافيه من وعكته الصحية

ونشرت لميس الحديدي عبر حسابها على "فيسبوك" صورًا من كواليس الحلقة، وعلّقت: "بعد تعافيه من وعكته الصحية.. انتظروا الفنان الكبير محمد صبحي في أول حوار تليفزيوني له اليوم مع لميس الحديدي في الساعة التاسعة مساءً".

ومن المقرر أن يتحدث صبحي خلال اللقاء عن أزمته الصحية، بالإضافة إلى مشواره الفني وتفاصيل خاصة من حياته الشخصية والمهنية.

