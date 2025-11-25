باسكال مشعلاني جريئة وريم مصطفى أنيقة.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

بعد طلاقهما.. مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء جلال

خضعت الفنانة أسماء جلال لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وخطفت الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

باسكال مشعلاني

احتفلت الفنانة باسكال مشعلاني بعيد الاستقلال اللبناني، وخضعت لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جريء.

ريم مصطفى

استعرضت الفنانة ريم مصطفى إطلالتها وظهرت بمظهر أنيق في جلسة تصوير جديدة نشرت صورها على "انستجرام".

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها.

ونشرت عبير، صورتين، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "بعض الحروب لا تستحق الخوض".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها على انستجرام، وظهرت بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار.

هند صبري

استعرضت الفنانة هند صبري إطلالتها من حضورها إحدى المناسبات في الدوحة.

نشرت هند صبري صورا عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أنيق وساحر خطفت به الأنظار.

بوسي

نشرت الفنانة بوسي صورا من كواليس ظهورها ببرنامج "ليلة فونطاستيك" تقديم أبلة فاهيتا، وذلك عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بفستان أنيق وجريء.

مسلم ويارا

احتفل مطرب المهرجانات مسلم بعودته إلى طليقته يارا، بجلسة تصوير جديدة وذلك بعد ساعات من إعلانه عودتهما.

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، وقامت باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، وظهرت خلالها بفستان زفاف.

ميريام فارس

احتفلت الفنانة ميريام فارس بنجاح حفلها الذي أحيته مؤخرا في الكويت.

نشرت ميريام صورا من كواليس حفل الزفاف الذي أحيته عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جريء.