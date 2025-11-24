ميادة الحناوي توجه رسالة لـ فضل شاكر قبل محاكمته

احتفلت الفنانة الكبيرة، ميادة الحناوي بنجاح حفلها الغنائي في لبنان، الذي شهد حضور جماهيري كبير وقدمت خلاله باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل محبيها.

حلت ميادة الحناوي ضيفة على موقع "بيلبورد عربية"، ونشرت الصفحة الرسمية على الانستجرام مقطع فيديو من اللقاء ظهرت خلاله معربة عن سعادتها بنجاح الحفل، وقالت: "شعور بالسعادة والفخر الحقيقة الناس كلها كانت بتغني وبترقص والفنان لما بيبقى الجمهور كده بيعطي من قلبه، والجمهور اللبناني سميع وبياخد العقل وكان من أحلى ما يكون بالحفل".

وعن رأيها في المطربين قالت: "فيه مطربين بيغنوا أغاني طربية جميلة، مش عايزة أنسى حد، بس فيه في كتير منهم وائل كفوري وائل جسار وملحم زين، الفنان الكبير فضل شاكر، بياخدوا العقل".

وعن الفنان فضل شاكر قالت: "الفنان الكبير فضل شاكر يا رب يطلع بالسلامة يا رب، لما رجع رجع رجعة قوية كأنه ماغاب".

جدير بالذكر أن غدا الثلاثاء تشهد لبنان محاكمة الفنان فضل شاكر في التهم الموجهة إليه، وبينها: حيازة السلاح.

اقرأ أيضا:

منها "حيازة السلاح ".. تفاصيل قضايا يحاكم بسببها فضل شاكر

أول تعليق من شقيق شيرين عبدالوهاب بعد حديثها عن أزمتها مع أقرب الناس لها





"مخالفات وسب وقذف".. أزمات أشعلت الغضب داخل نقابة الموسيقيين



