تغنيها حنان أحمد.. درة وياسمين رئيس ترقصان على أغنية فيلم "الست لما"

كتب : مروان الطيب

08:41 م 24/11/2025
    يسرا ودرة من كواليس فيلم الست لما
    كواليس تصوير فيلم الست لما
    حنان أحمد ويسرا
    حنان أحمد وياسمين رئيس
    حنان أحمد ودنيا سامي
    بطلات فيلم الست لما
    يسرا من كواليس فيلم الست لما
    نجوم وفريق عمل فيلم الست لما

تغني المطربة الشعبية حنان أحمد الأغنية الدعائية لفيلم "الست لما" المقرر عرضه بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

ونشرت الفنانة حنان أحمد مقطع من كواليس الأغنية عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، ظهرت خلاله في موقع التصوير، مع عدد من بطلات الفيلم وفريق العمل: النجمة يسرا، الفنانة درة، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة دنيا سامي.

تفاصيل الأغنية

الأغنية تحمل اسم "اللي حبيته آذاني" وهي من كلمات حسام موكا ومن ألحان وليد سمارة، توزيع أشرف البرنس، ويتم غناؤها ضمن أحداث العمل، إذ ظهرت بطلات الفيلم وهن ترقصن على أنغامها.

كواليس فيلم "الست لما"

فيلم "الست لما" يتطرق إلى العديد من قضايا المرأة وينتصر لها؛ إذ تظهر يسرا خلال الأحداث بدَور سيدة متزوجة من ماجد المصري. وهي شخصية قوية تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة، وتتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال.

الست لما

يشارك في بطولة فيلم "الست لما" نخبة من نجوم السينما المصرية، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، العمل من تأليف مصطفى بدوي وشارك في الكتابة كيرو أيمن وإخراج خالد أبو غريب.



