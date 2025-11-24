أعربت الفنانة إيمان العاصي عن استيائها من تكرار حوادث التحرش واغتصاب الأطفال الفترة الماضية، مطالبة بتطبيق القانون بشكل رادع لحماية الأطفال والطلاب في كل مكان، خاصة حادثة الطفلة أسيل.

وكتبت "العاصي"، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك": "أنا مبقتش عارفه المره الكام اللي قريت في ٢٠٢٥ بس عن كهل كبير ولا عيل مراهق اغتصبوا أطفال في مدارس و لا أندية ولا حتي شوارع".

وأضافت: "كل مره نثور ونطالب بحماية ولادنا بالقانون في أسرع وقت خصوصآ اللي بيسموهم أطفال دول، يعني إيه اللي اغتصب وقتل أيسل البنوته القمر في عز النهار في حمام سباحة عام بكل جرأة دا ممكن يخرج للمجتمع، وهو في أوائل الثلاثينات هنكون نسينا شكله وخلقته وهيتعامل مع ولادنا في شغل، الجرم اللي عمله دا عظيم ومخيف و فج".

وتابعت: "أنا كأم بموت من الخوف والقلق في اليوم ١٠٠ مره علي بنتي من كتر اللي بشوفه وبسمعه واللي لسه متعرفش".

تفاصيل رحيل الطفلة أيسل بعد التحرش بها

ورحلت أيسل ضحية تحرش طالب بها داخل حمام السباحة في إحدى القرى بالعين السخنة، وبمجرد غياب الأم جذبها إلى داخل المسبح وأفقدها القدرة على التنفس ما أسفر عن إصابتها بسكتة قلبية، واعتدى عليها جنسيًا "تحرش بيها تحت الماء وأصابها بسكتة قلبية".

وقضت محكمة جنايات أول درجة بمعاقبة الطفل المتهم بالسجن 15 عامًا في اتهامه بالاعتداء على "أيسل" وإنهاء حياتها.