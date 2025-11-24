إعلان

نقابة المهن الموسيقية تعلن إيقاف إسلام كابونجا عن العمل

كتب : معتز عباس

08:18 م 24/11/2025

كابونجا ومصطفى كامل

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارًا رسميًا بإيقاف تصريح العمل الخاص بالمطرب إسلام مجدي محمد، الشهير بـ"إسلام كابونجا".


تفاصيل إيقاف إسلام كابونجا


وأوضحت أن النقيب مصطفى كامل أحال تقدير العقوبة إلى لجنة العمل برئاسة الدكتور علاء سلامة، وعضوية كل من منصور هندي، ومحمد صبحي، وأيمن أمين، إلى جانب أعضاء لجنة القيد، وبحضور الشؤون القانونية للنقابة.


وأكدت النقابة أنه بعد دراسة الموقف، قررت اللجنة إيقاف المذكور عن العمل لمدة ستة أشهر، مع تعميم القرار، على أن يبدأ تنفيذ الإيقاف اعتبارًا من أمس 23 نوفمبر.


يذكر أن إسلام كابونجا، حضر أمس الأحد مقر نقابة الموسيقيين للتحقيق معه، بسبب تكرار مخالفته لضوابط النقابة وعدم التزامه بالتعليمات المذكورة أثناء الغناء وإحياء الحفلات الغنائية.


نقابة المهن الموسيقية إيقاف إسلام كابونجا الفنان مصطفى كامل

