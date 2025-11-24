محمد إمام يعلن انضمام حنان مطاوع لمسلسل "الكينج" رمضان 2025

كشف النجم محمد إمام عن مشاركة الفنانة حنان مطاوع في مسلسل الكينج، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.



ونشر إمام صورة من كواليس تصوير أحد المشاهد مع حنان مطاوع عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك".



وكتب محمد إمام تعليقًا، على الصورة: "مفاجأة المسلسل، لأول مره مع نجمة الوطن العربي حنان مطاوع، نجمة كبيرة وممثلة قديرة، مستمتع بكل لحظة قدامها، احلى أخت في الدنيا، استنوا زمزم الدباح في مسلسل الكينج".



وتؤدي حنان مطاوع شخصية زمزم في مسلسل "الكينج"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.



وشارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم نخبة من ألمع نجوم الفن، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.



