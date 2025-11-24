حدث بالفن | مطرب يتعرض لحادث سير ووفاة شقيقة فنانة وحقيقة اعتزال شيرين الغناء
12:01 ص 24/11/2025
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إسلام كابونجا يبكي ويعلق على إيقافه، جيهان سلامة تعلن وفاة أختها ميرفت سلامة، نجاة أحمد بتشان من حادث سير مروع، أول تعليق من إبراهيم عيسى على رفض دعوى إيقاف فيلم الملحد، وغيرها من الأخبار.
