"خسرت قدك مرتين".. سمية الخشاب تنصح متابع خسر مبلغ مالي ضخم

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تعرضها لخسارة مالية كبيرة، وحاولت سداد الديون التي تراكمت عليها في فترة طويلة.

ووجهت سمية نصيحة لمتابع عبر حسابها الرسمي بموقع "اكس" اشتكى من خسارته لمبلغ 2 مليون جنيه، وقام ببيع كل ما يملكه لسداد هذا الدين.

وكتبت، سمية الخشاب: "أنا خسرت قد ده مرتين وقعدت فتره كامله عشان اسد الديون وربنا فتحها عليا بعد ٣ شهور"، متابعة: "في حاجه لازم تفهمها، كل حاجه بتحصل ليها سبب، والسبب ده اكيد احسن من اي حاجه تانيه تحصل، لو صدقت ده هتعرف ان ربنا شال عنك حادثه او مصيبه وفداها بالخسارة دي، ربنا يوفقك".

سمية الخشاب على موقع "اكس"

سمية طلبت تتواصل دائمًا مع جمهورها عبر موقع "اكس"، وحددت فقرة لتوجيه الأسئلة عبر حسابها على "تويتر" سابقا، وكتبت: "عايزة أعمل فقرة لحل المصايب عشان الشتاء والاكتئاب دخلوا، وعايزة أنقذ حبايبي، اكتبولي أي حاجة عايزين لها حل".

سمية الخشاب شاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل أم أربعة وأربعين، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح، وضم عددا كبيرا من النجوم، بينهم: جومانا مراد، عبير أحمد.

اقرأ أيضا..

سمية الخشاب تعلق على أداء مانشستر يونايتد: "رايح على الشلاحات"

متابع لـ سمية الخشاب: عايز حل للمرتب اللي بيتفرتك.. والأخيرة تنصحه