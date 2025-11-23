سمية الخشاب عن جديدها: قاعدة على الكنبة مع قططي وأعيش أحسن فترة بحياتي

سمية الخشاب تثير الجدل في ردودها على المتابعين على موقع "إكس"

قالت النجمة سمية الخشاب، إنها غير منشغلة الفترة الحالية بتصوير أي عمل فني، وذلك ردا على متابع سألها عن جديدها.

وكتب المتابع لـ سمية عبر حسابها على موقع X: "يا فنانه اشتقنالك أوي إيه جديدك السنة دي؟"، وردت: "قاعدة عالكنبة مع قططي وعايشة أحسن فترة في حياتي، هو ده جديدي".

سمية طلبت من جمهورها خلال الساعات الماضية، توجيه الأسئلة لها، لتتفاعل معهم وتعلق على تساؤلاتهم، وكتبت على "تويتر" سابقا: "عايزة أعمل فقرة لحل المصايب عشان الشتاء والاكتئاب دخلوا، وعايزة أنقذ حبايبي، اكتبولي أي حاجة عايزين لها حل".

سمية الخشاب شاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل أم أربعة وأربعين، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح، وضم عددا كبيرا من النجوم، بينهم: جومانا مراد، عبير أحمد.