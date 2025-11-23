عبرت الفنانة إيمان العاصي عن غضبها من إساءة الأطفال للحيوانات في الشوارع، من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وقالت إيمان: "بصرف النظر عن موضوع المدارس اللي بيتم فيها هتك عرض أطفال، لأنه واضح أنه مش موضوع مهم عند شريحة كبيرة من الناس، لأنه الواضح أن الأهم عندهم مين طلق مين، ومين اتجوز مين، ومين خاين، ومين عمل unfollow وfollow من المشاهير، بصرف النظر يعني".

وأضافت: "أنا تقريبًا عمري ما شفت كلب في الشارع بيأذي بني آدم، دايمًا شايفة الإنسان هو اللي بيستفز حيوان مشرد في الشوارع، كل همه أنه يأكل وينام ويحمي عياله".

وتابعت: "بشوف عيال صغيرة وعيال كبيرة بيحدفوا بالطوب ويمسكوا القطط من ديلهم ويدوروا بيهم نوع من أنواع اللذاذة والضحك عندهم، دي حاجة بتبسطهم وهما بيلعبوا بأرواحهم بأمانة، يعني".

وأردفت: "نشوف الحمار والحصان والجمل بيتعاملوا إزاي، وأنت تعرف الكلب اللي دايمًا في حالة دفاع عن نفسه هو اللي خطر ولا الإنسان هو اللي خطر على كل حاجة".

يذكر أن إيمان العاصي تنتظر عرض مسلسلها الجديد "قسمة العدل"، بطولة رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، وعابد عناني، وخالد أنور.

