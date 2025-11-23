إسلام كابونجا يبكي ويعلق على إيقافه ودراسة شطبه من "الموسيقيين"

علق مطرب المهرجانات إسلام كابونجا على وقف نقابة المهن الموسيقية منحه تصريح بالغناء ودراسة قرار شطبه نهائيا، وذلك بعد أن أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمات إحدى أغانيه، والتي وصفت بأنها غير لائقة.

إسلام كابونجا وقرار شطبه

وقال كابونجا في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "أي قرار من النقابة على دماغي، بس أقسم بالله وغلاوة بنتي اللي أنا بتمنى إني مابعدش عنها ثانية الأغاني دي قديمة، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بينزل فيديوهات قديمة ليا علشان يأذيني في رزق بنتي، وكمان عندي تحقيق قريب، وأي قرار هيصدر على دماغي، بس الحاجات دي قديمة وأنا اتحاسبت عليها من الصيف اللي قبل اللي فات".

بيان النقابة

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدرت قرارا بشأن موقفها من مغني المهرجانات إسلام كابونجا.

وقالت النقابة في بيانها: "قولا واحدا.. لا مكان لهذا الشخص بيننا وإيقاف التصريح الربع سنوي له، وغدا بإذن الله استطلاع رأي السادة الزملاء بلجنة العمل د/ علاء سلامة والأساتذة/ منصور هندي ومحمد صبحي وأيمن أمين بشطبه نهائيا".

وتابع البيان: "تم تحذيره كثيرا.. وتم التنبيه عليه كثيرا ولا حياة لمن تنادي".

