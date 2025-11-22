بوسي تكشف عن اسمها الحقيقي والاسم الذي يزعجها

حلت الفنانة بوسي ضيفة في ثاني حلقات برنامج "ليلة فونطاستيك" الليلة تقديم أبلة فاهيتا، والمعروض على قناة "MBC مصر" يوم السبت من كل أسبوع.

وتطرقت بوسي لعدة موضوعات، منها كواليس علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وقامت بوسي بتعريف نفسها قائلة: "اسمي ياسمين وبوسي ده اسم دلع، وفي اسم لما بيتقالي بحس اني ببيع طماطم لما بيقولوا لي أم ياسين بحس اني ببيع عيش".

وتابعت: "أنا صغيرة عندي 38 سنة، مكنتش شاطرة في المدرسة خالص لأني مش بحب المذاكرة، أول مرة جالي فلوس كان عندي 15 سنة، وكانوا 25 جنيه بس كانو وقتها مبلغ كبير".

مضيفة: "بغني تركي وهندي ومصري، ساعات كنت بعمل 10 أفراح في اليوم الواحد، ولو كنت مغنية راجل هختار من الزمن الجميل عبد الحليم ومن جيلي بهاء سلطان".

وكانت آخر مشاركات بوسي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ديفا" عام 2019، وشارك ببطولة المسلسل كل من سيرين عبد النور، يعقوب الفرحان، وسام فارس، تأليف إنجي القاسم وسارة مراد، إخراج رنده علم.

