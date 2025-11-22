بـ"فستان طويل ولامع".. أصالة نصري تروج لأحدث حفلاتها الغنائية
كتب : معتز عباس
شاركت المطربة أصالة نصري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وخطفت أصالة أنظار متابعيها، على موقع "انستجرام"، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة وساحرة، مرتدية فستان طويل،وهي تروج لحفلها الغنائي في مهرجان الشيخ زايد "ليالي الوثبة" بإمارة أبو ظبي.
حفلات ليالي الوثبة
تنطلق بعد غدًا حفلات "ليالي الوثبة"، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، الذي يجمع محبي الطرب والغناء بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين العرب.
تفتج أصالة أولى حفلات "ليالي الوثبة"، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً كبيراً من العائلات والجمهور، من مختلف الجنسيات في الوطن العربي.
