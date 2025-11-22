إعلان

بـ"فستان طويل ولامع".. أصالة نصري تروج لأحدث حفلاتها الغنائية

كتب : معتز عباس

08:57 م 22/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أصالة نصري
  • عرض 6 صورة
    إطلالة أصالة نصري
  • عرض 6 صورة
    المطربة أصالة
  • عرض 6 صورة
    أصالة بفستان مميز ولامع
  • عرض 6 صورة
    أصالة بفستان مميز ولامع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت المطربة أصالة نصري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وخطفت أصالة أنظار متابعيها، على موقع "انستجرام"، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة وساحرة، مرتدية فستان طويل،وهي تروج لحفلها الغنائي في مهرجان الشيخ زايد "ليالي الوثبة" بإمارة أبو ظبي.

حفلات ليالي الوثبة

تنطلق بعد غدًا حفلات "ليالي الوثبة"، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، الذي يجمع محبي الطرب والغناء بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين العرب.

تفتج أصالة أولى حفلات "ليالي الوثبة"، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً كبيراً من العائلات والجمهور، من مختلف الجنسيات في الوطن العربي.

اقرأ أيضا..

ريم مصطفى ونيللي كريم الأشهر.. 5 نجمات تزوجن في سن صغيرة

طارق الجنايني يتوقع رحيل حسام حسن قبل تصفيات كأس العالم 2026

أصالة حفل أصالة نجوم الفن

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم