15 صورة لـ سلمى أبو ضيف من مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي

"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها على السوشيال ميديا جلسة تصوير من تحضيرات ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ46.

ونشرت سلمى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة انيقة مرتدية فستان أبيض جذاب.

وأعربت سلمى أبو ضيف، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة، وكتبت: "انتهت النسخة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي، بذكريات جميلة مع أعضاء لجنة التحكيم، شاهدت العديد من الأفلام الجميلة، تعلمت الكثير من الأشياء عن صناعة الأفلام، كما كنت محظوظة جدًا لمشاهدة الأفلام وأتعلم عنها".

اختتمت أمس الجمعة الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من أبرز نجوم وصُنّاع السينما في مصر والعالم.

شهد حفل الختام تكريم المخرج الصيني الكبير جوان هو بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وبعدها تم تكريم المخرجة المجرية إلديكو إينيدي بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وحصل مدير التصوير الكبير محمود عبدالسميع على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

اقرأ أيضا:

"بطولة الراحل طارق عبد العزيز .. عرض فيلم"٦٠٠ كيلو" على "يوتيوب

بفستان قصير وجريء.. أحدث ظهور لـ روبي والجمهور يعلق (صور)