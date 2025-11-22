إعلان

15 صورة لـ سلمى أبو ضيف من مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

06:46 م 22/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    اطلالة سلمى ابو ضيف
  • عرض 15 صورة
    الفنانة سلمى ابو ضيف
  • عرض 15 صورة
    اطلالة سلمى ابو ضيف
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات سلمى ابو ضيف
  • عرض 15 صورة
    سلمى ابو ضيف تتالق في مهرجان القاهرة
  • عرض 15 صورة
    سلمى ابو ضيف تلتقط صورا تذكارية
  • عرض 15 صورة
    سلمى ابو ضيف تلتقط صورا تذكارية
  • عرض 15 صورة
    سلمى ابو ضيف على ريد كاربت ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات سلمى ابو ضيف
  • عرض 15 صورة
    سلمى ابو ضيف على مسرح ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    سلمى ابو ضيف في مهرجان القاهرة اسلينمائي
  • عرض 15 صورة
    سلمى ابو ضيف في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    سلمى ابو ضيف على ريد كاربت ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    إطلالة سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها على السوشيال ميديا جلسة تصوير من تحضيرات ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ46.

ونشرت سلمى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة انيقة مرتدية فستان أبيض جذاب.

وأعربت سلمى أبو ضيف، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة، وكتبت: "انتهت النسخة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي، بذكريات جميلة مع أعضاء لجنة التحكيم، شاهدت العديد من الأفلام الجميلة، تعلمت الكثير من الأشياء عن صناعة الأفلام، كما كنت محظوظة جدًا لمشاهدة الأفلام وأتعلم عنها".

اختتمت أمس الجمعة الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من أبرز نجوم وصُنّاع السينما في مصر والعالم.

شهد حفل الختام تكريم المخرج الصيني الكبير جوان هو بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وبعدها تم تكريم المخرجة المجرية إلديكو إينيدي بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وحصل مدير التصوير الكبير محمود عبدالسميع على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

سلمى أبو ضيف مهرجان القاهرة السينمائي

