أحمد صلاح حسني يخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "أنا وهو وهم"

كتب : هاني صابر

04:27 م 22/11/2025

أحمد صلاح حسني

يخوض الفنان أحمد صلاح حسني، موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "أنا وهو وهم" وتشاركه البطولة الفنانة نسرين طافش.

المسلسل قصة سيناريو وحوار نسرين طافش وورشة تأليف، وإخراج السوري زهير قنوع.

ويشارك في بطولة العمل كمال أبو رية وشيرين عزمي وميمي جمال ومادلين طبر.

ويجمع مسلسل "أنا وهو وهم" نسرين طافش وأحمد صلاح حسني للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سويا مسلسل "ختم النمر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، الذي تم عرضه عام 2020 .

