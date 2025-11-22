إعلان

هالة صدقي لـ مي عزالدين: "أخيرا حققتي أمنيتي"

كتب : مصراوي

02:38 م 22/11/2025

هالة صدقي ومي عزالدين

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة هالة صدقي، رسالة لصديقتها الفنانة مي عزالدين بسبب زواجها.

ونشرت هالة، صورة لها مع مي عزالدين وزوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك لأجمل عروسة في أسرة الوسط الفني، وأخيرا حققتي أمنيتي، ربنا يسعدكم ويبعد عنكم كل عين وشر".

وكانت هالة صدقي فاجأت مي عزالدين وزوجها مؤخرا بإطلاق "زغرودة" في احتفالية كانا متواجدان بها.

وتزوجت مي عزالدين من أحمد تيمور مدرب اللياقة البدنية، واحتفلت بعقد قرانها يوم 11 نوفمبر الجاري.

يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين كان مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

هالة صدقي مي عزالدين إنستجرام زواج مي عزالدين

