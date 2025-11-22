إعلان

بـ "تاج على رأسها".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

10:00 ص 22/11/2025
    الفنانة المغربية بسمة بوسيل
    بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور
    بسمة بوسيل على انستجرام
    بسمة بوسيل بإطلالة أنيقة من أحدث ظهور
    بسمة بوسيل تتألق من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
    بسمة بوسيل

احتفلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بجائزة "أفضل مطربة" التي حصلت عليها بحفل توزيع جوائز "The BEST" الذي أقيم الخميس بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف الأوساط الفنية والإعلامية.

خضعت بسمة بوسيل لجلسة تصوير على هامش الحفل نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت بسمة بوسيل مرتدية فستان أنيق وجذاب، ووضعت تاج على رأسها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "فخورة بيكي يا نجمتي القمر، قمر، ملكة، مبروك على جائزة أفضل مطربة وأفضل صوت".

طرحت بسمة بوسيل مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

بحضور صناع السينما والنجوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن جوائز ملتقى القاهرة

بسمة بوسيل جوائز الأفضل نجوم الفن

