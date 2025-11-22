بـ "تاج على رأسها".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور

هيدي كرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق (صور)

احتفلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بجائزة "أفضل مطربة" التي حصلت عليها بحفل توزيع جوائز "The BEST" الذي أقيم الخميس بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف الأوساط الفنية والإعلامية.

خضعت بسمة بوسيل لجلسة تصوير على هامش الحفل نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت بسمة بوسيل مرتدية فستان أنيق وجذاب، ووضعت تاج على رأسها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "فخورة بيكي يا نجمتي القمر، قمر، ملكة، مبروك على جائزة أفضل مطربة وأفضل صوت".

طرحت بسمة بوسيل مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

