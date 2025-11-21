أول ظهور لـ أشرف زكي بعد التراجع عن الاستقالة من نقابة المهن التمثيلية

تصوير / إسلام فاروق:

حضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، وذلك عقب إعلانه منذ ساعات قليلة، تراجعه عن استقالته.

وظهر أشرف زكي على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي، في أول ظهور له بعد تراجعه عن استقالته من منصب نقيب الممثلين.

أشرف زكي يتراجع عن الاستقالة

يذكر أن مصدر مقرب من مجلس نقابة المهن التمثيلية، كشف عن تراجع الفنان الدكتور أشرف زكي عن استقالته التي أعلنها قبل أسابيع قليلة.

وحضر أعضاء مجلس النقابة حضروا في منزل أشرف زكي، في زيارة استثنائية هدفت إلى دعمه والوقوف إلى جانبه من أجل الرجوع عن استقالته.