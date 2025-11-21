إعلان

10 صور جديدة.. مي عز الدين مع زوجها أحمد تيمور في أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

05:51 م 21/11/2025
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور جديدة للفنانة مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور من أحدث ظهور لهما بإحدى الفعاليات الخاصة.

ظهرت مي عز الدين في الصور بفستان أبيض أنيق وسط أجواء رومانسية، كما حضر الفعالية عدد من نجوم الفن هم الفنان أحمد زاهر، الفنان رامي صبري، الفنان حمادة هلال والتقطوا مع مي عز الدين وزوجها العديد من الصور التذكارية.

كواليس عقد قران مي عز الدين

وفاجأت الفنانة مي عز الدين جمهورها ومتابعيها، ونشرت صور من عقد قرانها الذي احتفلت به يوم 11 نوفمبر الجاري، وكانت الصور من كواليس عقد القران وذلك عبر حسابها على انستجرام، وزوجها يدعى أحمد تيمور وهو دكتور ومدرب لياقة بدنية وليس له أي صلة بالوسط الفتي، كما كان بجانبها في عقد قران الفنان أحمد السعدني.

