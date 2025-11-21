إعلان

رد فعل الفنان محمد صبحي على شائعات وفاته.. ماذا قال؟

كتب : هاني صابر

12:44 م 21/11/2025

محمد صبحي

كشف الفنان محمد صبحي، عن رد فعله بعد شائعات وفاته التي تم تداولها خلال الأايام الماضية بعد أزمته الصحية.

وقال صبحي، بفيديو له عبر حسابه على فيسبوك: "شائعات وفاتي ضحكتني.. وأجهز حاليا لمسلسل رحلة المليار".

وخضع محمد صبحي، خلال الأيام الماضية للعلاج في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات قبل نقله إلى غرفة عادية، إثر معاناته من أزمة صحية.

ووجه "صبحي" بعد تعافيه من الأزمة الصحية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" الشكر إلى نقابة المهن التمثيلية بعد ترشيحها له لنيل جائزة الدولة التقديرية.

