"فستان عروسة".. مي عز الدين بالأبيض بأول ظهور لها مع عريسها (صور)

خطفت الفنانة مي عز الدين، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها بصحبة زوجها أحمد تيمور باحدى الفعاليات الخاصة.

وارتدت مي عز الدين في أول ظهور لها مع زوجها يشبه "فستان عروسة"، إذ ظهرت فستان أبيض طويل مطرز من على الصدر، كما ظهر عريسها ببدلة بيضاء.

واحتفلت مي عز الدين بعقد قرانها يوم 11 نوفمبر الجاري على مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور.

يذكر أن،آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.